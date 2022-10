Sanità, nessun anestesista vuole venire in Molise: l’Asrem ci riprova con nuovo Avviso

Procedura finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 23 medici: ancora una volta per contratti a tempo determinato

L’Asrem continua a cercare anestesisti e rianimatori e lo fa attraverso un nuovo Avviso, visto che precedenti ricerche sono state vane. Ma lo fa ancora una volta con procedure per assunzioni a tempo determinato. Ed non ci sarà da stupirsi se anche il nuovo Avviso andrà deserto. Gli anestesisti sono le figure maggiormente ricercate, insieme ai pediatri, non solo in Molise ma in tutta Italia. E procedure del genere, ovviamente, non aumentato l’attrattività della nostra sanità.

Nonostante le procedure concorsuali espletate dall’Azienda sanitaria regionale del Molise non è stato ancora possibile coprire i 23 posti per dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione da impiegare nelle varie strutture dell’azienda sanitaria regionale.

E’ quanto emerge dai contenuti della delibera a firma del direttore generale Oreste Florenzano, con la quale è stata avviata una nuova procedura finalizzata all’assunzione a tempo determinato di 23 medici specializzati in Anestesia e Rianimazione.