Sanità nel caos, si raccolgono istanze da portare al Ministero

Nuova riunione del Forum Molisano per la Difesa della Sanità Pubblica: «Vietri smembrato, San Timoteo abbandonato. Abbiamo il diritto di curarci»

L’incontro con il sottosegretario Paolucci si sarebbe dovuto tenere lunedì scorso ma è saltato a causa dell’emergenza del Coronavirus. Il Forum Molisano per la Difesa della Sanità pubblica, però, non arretra di un passo e in vista di un prossimo incontro che si spera si terrà a breve serra le fila della lotta per il territorio del basso Molise, «il più popoloso in termini numerici ma quello che più sta soffrendo dello smantellamento della sanità». E’ quanto è stato ribadito nel corso della riunione che si è tenuta ieri sera, 7 febbraio, a Larino. Sotto la lente appunto la questione relativa alla sanità pubblica allo sfacelo, con l’ospedale Vietri di Larino ridotto a mero pronto soccorso e il San Timoteo che sta perdendo tante delle sue peculiarità. Sotto la lente, però, anche la situazione di un territorio, quello del basso Molise, considerato cratere sismico e interessato dalla Diga del Liscione che, quindi, avrebbe bisogno di una maggiore assistenza sanitaria ma che, invece, sta assistendo allo «smantellamento sistematico della sanità pubblica con la chiusura quasi totale dell’ospedale di Larino che è stato costruito in funzione del malato ed è unico nel suo genere con la presenza dell’eliatterraggio e delle camere a uno e due posti e alle criticità del San Timoteo. Siamo fuori dal mondo – ha affermato Annarita De Notariis – rivendichiamo il diritto alla salute». Una battaglia, quella per il diritto alla salute, che il Forum sta portando avanti da mesi mettendo sotto la lente le difficoltà di un territorio densamente popolato e l’immobilismo totale della Regione Molise di fronte allo smantellamento della sanità pubblica rispetto a quella privata. Di qui l’idea di riunirsi nuovamente per raccogliere le istanze da portare al Ministero nel prossimo incontro in modo da avere le risposte «chiare che ci spettano e che derivano dalla costituzione».