Sanità nel caos, nuovo sit-in di protesta davanti al consiglio regionale

Una nuova manifestazione di protesta contro la situazione della sanità molisana quella che da questa mattina, 23 giugno, stanno mettendo in campo i rappresentanti dei comitati che si occupano della sanità in Molise. Sotto la lente il nuovo piano di riordino e in generale la riorganizzazione del sistema sanitario anche alla luce di quelle che sono state le difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Una manifestazione che si sta svolgendo davanti alla sede del consiglio regionale mentre all’interno è in corso di svolgimento proprio il consiglio regionale. Per Maria Teresa D’Achille del Partito Democratico “l’Asrem e il governo di centrodestra non hanno mai dato risposte ai problemi che si sono accumulati per l’accesso alle cure soprattutto specialistiche che è diventato più difficile a causa delle lunghe attese. Siamo alla vigilia della proposizione del nuovo piano sanitario regionale che dovrà tenere conto di queste situazioni”.

