Sanità nel caos, la Romagnuolo propone le dimissioni di massa

«Ho sempre difeso la nostra sanità molisana, soprattutto quella del Basso Molise (Larino e Termoli) perché é quella più penalizzata». Così la consigliera regionale Aida Romagnuolo sul caos che sta imperversando nella sanità molisana. «Ma ho difeso anche quella di Agnone e Venafro. Dimostrazione lo sono i miei i molteplici interventi ed articoli di stampa. A questo punto, in segno di protesta, faccio una proposta: con me, in qualità di consigliere regionale, si dimettano tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni del Basso Molise. Ed anche qualche altro consigliere regionale. Aspetto».