Sanità nel caos, Conte incontrerà i manifestanti molisani a Roma

L’incontro si svolgerà lunedì prossimo a Roma. La comunicazione nel giorno in cui i Commissari ad Acta hanno relazionato sullo stato della sanità molisana

Sarà lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, lunedì prossimo 16 dicembre, alle 11,30 incontrerà a Roma i manifestanti in difesa della sanità molisana. La notizia l’ha data Gianni Vaccone del Comitato Santissimo Rosario. All’inizio, sembrava che per Roma partisse un solo pullman, quello capitanato da Emilio Izzo e dal suo comitato ”In seno al problema”, invece, man mano che si avvicina la fatidica data del sedici dicembre, le cose stanno cambiando. E proprio nel giorno in cui i commissari sono arrivati a Palazzo D’Aimmo a fare il resoconto del loro operato, di fronte ai consiglieri regionali e ai rappresentanti dei comitati, cresce e si moltiplica la mobilitazione intorno a quello che si sta trasformando in un appuntamento dal forte valore simbolico per tutta la nostra bistrattata regione. Evidente che sta crescendo la palese insoddisfazione dei molisani per un sistema sanitario che non garantisce la tutela del bene più prezioso, la vita umana. E anche i sindacati hanno cominciato a farsi sentire. I primi sono state le sigle Cub e Soa, che hanno indetto uno sciopero generale per il 16 dicembre, con l’obiettivo di coinvolgere lavoratori e pensionati nella spedizione a Roma, dove l’appuntamento è per le 11 in piazza Montecitorio, di fronte alla Camera dei Deputati, per poi andare in delegazione all’incontro con il presidente del Consiglio Conte. Anche le scuole parteciperanno, infatti i delegati studenteschi di Isernia hanno organizzato pure loro un pullman che partirà da Isernia alle 8,10 e passerà per Venafro alle 8,30 per far salire a bordo e portare nella capitale quanti più ragazzi possibile. Emilio Izzo, intanto, ha pubblicato su Facebook di aver raccolto già le donazioni di persone generose che hanno contribuito volontariamente al pagamento dei pullman che saranno necessari a portare i molisani a Roma, davanti al Parlamento per far sentire la loro voce contro la politica indiscriminata dei tagli alla sanità e contro la violazione sistematica del diritto alla salute garantito dalla Costituzione.