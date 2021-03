Sanità nel caos, Comitato Molisanitá: “Noi no a Campobasso il 16 per rispettare le regole”

“Il comitato MolisanitaL113, pur comprendendo le motivazioni della manifestazione preannunciata per il 16 marzo a Campobasso, ha deciso di non intervenire fisicamente e, soprattutto, di non impegnarsi nel persuadere altri concittadini a presenziare alla stessa”. È quanto hanno affermato le rappresentanti del Comitato Molisanitá Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale in riferimento alla manifestazione del prossimo 16 marzo a Campobasso. “Questa decisione è stata ponderata e maturata, non per intralciare l’iniziativa dei comitati promotori ma per il prevalere di un forte senso di responsabilità, tenendo in considerazione il funesto periodo storico. Ultimamente ci siamo rese protagoniste di numerosi interventi di denuncia mirati a contestare la gestione dell’emergenza, contribuendo altresì, alla promozione di una petizione popolare avente come oggetto: Avocazione dei poteri di ogni soggetto preposto alla gestione dell’emergenza che, al superamento delle 7500 adesioni, è stata prontamente recapitata ai vertici governativi, dai quali attendiamo risposta. Teniamo a sottolineare che pur condividendo sia l’intento che i sentimenti di rabbia e disperazione che scaturiscono dalla sensazione di mancata tutela dei cittadini, facciamo appello, per il bene comune, al rispetto delle regole di prevenzione per evitare un ulteriore aggravamento dell’emergenza”