Sanità nel caos, al San Timoteo niente più pediatri di “libera scelta”

REDAZIONE TERMOLI

Al San Timoteo di Termoli non si potranno più utilizzare i pediatri di libera scelta, ossia quelle figure esterne all’organigramma del reparto di Pediatria che, di fatto, andavano a coprire turni, aumentare il personale e garantire il funzionamento del servizio anche nei periodi di ferie. E’ quanto stabilito dal commissario ad acta della Sanità, Angelo Giustini, che ha firmato un documento con il quale si prevede l’impossibilità di utilizzare i pediatri “esterni” ma si fa ricadere il funzionamento del reparto ai soli medici all’interno dell’organigramma ospedaliero. E’ la novità che piomba come una spada di Damocle sulla testa del San Timoteo di Termoli dove nei giorni scorsi è circolata anche la voce rispetto a una possibile chiusura del Punto Nascite. «Tecnicamente i reparti sono aperti – ha affermato il direttore amministrativo Asrem, Antonio Forciniti contattato telefonicamente – si tratta di un decreto che non autorizza l’utilizzo dei pediatri di libera scelta, facendo quindi conto per l’attività giornaliera totalmente sui medici interni». Ed è proprio qui che risiede il problema considerando che i pediatri di stanza al San Timoteo sono diventati sempre meno e con la maggiore difficoltà di garantire la turnazione soprattutto adesso che arriveranno le ferie. «Fino al 10 luglio sono garantiti i servizi. Da quella data c’è un problema», ha affermato laconico Forciniti. Il problema potrebbe essere (e senza voler fare allarmismo) l’impossibilità di fatto di garantire la copertura di tutte le turnazioni. Di qui lo spettro della chiusura del reparto e, di conseguenza, anche del Punto Nascite.