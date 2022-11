Sanità “negata”. Oltre un anno di attesa per una visita specialistica

Un anno di attesa per una visita endocrinologica. Accade in Italia, ma soprattutto accade in Molise e la segnalazione arriva direttamente al Quotidiano del Molise da un lettore alle prese con una burocrazia (sanitaria) sulla quale ci sarebbe molto da discutere.



Ecco cosa ci racconta questo cittadino di 50 anni residente a Campobasso:



“Praticamente dovevo prenotare una ecografia tiroide e paratiroide e visita endocrinologica successiva per rinnovare l’esenzione ticket che scadrà a dicembre.

Né al Cardarelli, né agli ambulatori Asrem c’è posto fino al 2024! Così come mi è stato riferito una dottoressa pare debba andare in pensione e gli altri medici sono oberati per circa 14 mesi ancora per cui non è possibile prenotarsi. L’unica soluzione – continuna – è provare a tornare agli inizi di dicembre per eventuali posti che nel frattempo si sono liberati per rinunce di altri pazienti”.

Ai posteri l’ardua sentenza! Aggiungiamo noi.