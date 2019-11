Sanità, Molise quattordicesimo in Italia

Livelli essenziali di assistenza, la nostra regione meglio della Campania, peggio dell’Abruzzo

Molise al quattordicesimo posto nella classifica nazionale dell’erogazione dei Lea per il periodo 2010-2017. La media nazionale è del 73,7 per cento, quella molisana è del 66,7 per cento. La regione più virtuosa, prima in classifica è l’Emilia Romagna, con il 92,5%.

Il Molise si posiziona nella parte mediana della classsifica, nè tra le prime regioni, ma neanche tra le ultime cinque.

Oltre un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni dallo Stato alle Regioni per garantire i Livelli essenziali di assistenza ai cittadini, cioè le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale dà gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, sono andate a vuoto non producendo servizi. È quanto rileva la Fondazione Gimbe sul Sole 24 Ore, nel suo monitoraggio sui Lea tra 2010 e 2017, l’ultimo anno su cui esistono dati completi: al top per l’erogazione delle prestazioni è l’Emilia Romagna, con il 92,5% di adempimento, in coda la Campania con il 53,9%.

Tra le prime cinque Regioni anche Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia, mentre nell’ultimo quartile subito sopra alla Campania compaiono Pa di Bolzano, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta.

Il check pluriennale di Gimbe arriva nei giorni caldi del dibattito sul nuovo Patto per la salute, che vede il gelo tra Stato e Regioni sull’ipotesi di nuovi commissariamenti, proprio per inadempienza sui Lea.

In ogni caso, per la Fondazione Gimbe, è tempo che la griglia Lea ceda il passo al Nuovo sistema di garanzia (Nsg) che scatterà a gennaio 2020.

Infatti, se il nuovo strumento è stato sviluppato per meglio documentare gli adempimenti regionali, è necessario utilizzarlo per rivedere interamente le modalità di attuazione dei Piani di rientro e permettere al ministero di effettuare “interventi chirurgici” selettivi sia per struttura, sia per indicatore, evitando di paralizzare con lo strumento del commissariamento un’intera Regione.