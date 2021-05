Sanità, Molise all’inferno: Lea crollati già prima del Covid

Il Molise guadagna la maglia nera in quanto a Livelli Essenziali di Assistenza della sanità. E’ quanto stabilito dal Ministero della Salute nella classifica in cui rientrano tutte le regioni di Italia. Dopo 8 anni di crescita, il punteggio crolla nuovamente e si tratta dell’unica regione assieme alla Calabria ad avere un risultato così negativo il che dimostra che non sono garantite le cure. Nel 2013 il Molise era già sotto il limite minimo in quanto a livelli essenziali di assistenza con un punteggio di 140 su 160 che è il minimo. Poi la lenta risalita e nel 2018 l’apice del punteggio con 180 che significa che i Lea erano garantiti. Ora questo nuovo crollo con i dati che sono tornati a 150 e che sono riferiti al 2019, ossia già a prima del Covid e nel primo anno in cui il Molise ha avuto i commissari esterni Giustini e Grossi. La tabella ministeriale parla chiaro: nel 2013 140 punti, l’uscita dal baratro nel 2016 con 164 punti, fino ai 180 nel 2018 e adesso questo nuovo crollo. Veneto, Toscana ed Emilia Romagna, invece si confermano sul podio anche nella griglia Lea 2019 che rientra nel Report di coordinamento della Finanza pubblica della Corte dei Conti. Nello specifico in base all’indicatore complessivo, che riassume in modo aggregato lo stato di adempienza nei vari livelli di assistenza, si collocano oltre la soglia minima (160) cinque regioni in Piano di rientro: al di sopra di 200 Abruzzo e Lazio, 193 la Puglia, stazionarie Campania (168) e Sicilia (173). In netto peggioramento la qualità dei servizi resi in Calabria e in Molise che, con un punteggio pari a 125 e 146 (162 e 180 nel 2018), risultano inadempienti secondo la “Griglia” LEA. Per quanto riguarda le regioni non in Piano, esse presentano un punteggio complessivo superiore alla soglia, con valori compresi tra i 172 punti della Basilicata (in peggioramento rispetto al 2018 quando aveva registrato 191) e i 222 di Veneto e Toscana e 221 dell’Emilia-Romagna.