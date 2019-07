Sanità molisana “in cancrena” ma i vertici Asrem ricevono premi produzione

CAMPOBASSO

La sanità molisana è stata più volte oggetto di interesse da parte dei media nazionali. Le ipotesi avanzate dai commissari nelle scorse settimane (i quali avevano ipotizzato addirittura medici militari in corsia) e la recente decisione di chiudere il punto nascita a Termoli hanno attirato l’attenzione di tv e giornali. Una situazione, quella sanitaria, difficile. Con i pronto soccorso che si apprestano a vivere un’estate di fuoco, soprattutto in Basso Molise dove il presidio di Termoli sarà costretto a coprire una fetta di popolazione che triplica durante i mesi estivi. Negli anni scorsi c’era il “paracadute” del pronto soccorso del Vietri di Larino, che garantiva interventi nell’intera area del cratere e oltre. Ma anche il nosocomio frentano, un pezzo alla volta, è stato smantellato. Insomma, un quadro non proprio idilliaco: e in questa condizione stridono e non poco le note del direttore generale che, con una pubblicazione del 27 marzo scorso, ha premiato i direttori amministrativo (Forciniti) e sanitario (Lucchetti), in virtù di un “giudizio completamente positivo sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e…adottare il relativo provvedimento di liquidazione della quota di incremento del 20% del trattamento economico in godimento a titolo di incentivo”.

Sulla premialità nulla questio. In un periodo storico come quello attuale (in cui le liste d’attesa sono infinite, i servizi essenziali mancano, i reparti continuano a chiudere e il personale, ridotto all’osso, è costretto – sempre con la massima professionalità – a fare gli straordinari quotidianamente) sarebbe però preferibile che gli obiettivi abbiano maggiore attinenza con la realtà.

Dunque anche i futuri obiettivi che saranno assegnati ai manager si spera che abbiano più attinenza con le problematiche legate alla nostra realtà e maggiore coerenza con il periodo storico che sta vivendo la sanità molisana.