Tutti i delegati sindacali di sei sigle in manifestazione davanti al Veneziale di Isernia per chiedere misure urgenti per personale ed organizzazione di fronte alla drammatica emergenza Covid. Al Quotidiano la dichiarazione di Anna Valvona segretario generale Aggiunto Filp Cisl Abruzzo e Molise.

