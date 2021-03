Sanità molisana, dai parlamentari LeU interrogazione al ministro Speranza

Il Senatore Francesco Laforgia e l’Onorevole Nicola Fratoianni, entrambi di LeU, hanno presentato, l’uno al Senato e l’altro alla Camera, un’interrogazione al Ministro Speranza in cui, richiamato la situazione della sanità molisana a cui si è aggiunto il dramma della pandemia, chiedono di promulgare anche per il Molise un decreto-legge analogo al DL 150/2020 adottato in Calabria, al fine di superare l’ingorgo istituzionale che immobilizza il servizio sanitario del Molise, affidandone la ricostruzione ad un commissario ad acta competente, ma soprattutto estraneo agli interessi politici ed imprenditoriali locali.