Sanità, medici di famiglia: incentivi per chi accetta di lavorare in montagna

AGNONE

Ogni tanto arriva qualche buona notizia da Roma anche per il comprensorio montano. Il Governo ha infatti accolto la proposta delle Regioni di introdurre incentivi per i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta che lavorano nei piccoli Comuni e nelle aree montane. Il provvedimento è contenuto all’interno del decreto Calabria. Il testo prevede modalità e forme di incentivo per i medici di famiglia inseriti nelle graduatorie affinché «sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico e allo stesso tempo prevede misure collegate a un’eventuale rinuncia all’incarico».

La difficoltà di reperire medici nei piccoli Comuni e nelle aree montane è un tema che è stato sollevato più volte dai Comuni, dai Sindaci attraverso Uncem, posto agli Assessori regionali alla Sanità e alla Conferenza delle Regioni. Il Presidente Uncem Marco Bussone ha inviato nei giorni scorsi una lettera su questa problematica al Ministro della Salute Giulia Grillo: «Battaglia vinta, quella degli incentivi ai medici di famiglia che decidano di restare nelle periferie montane e rurali è una vittoria che sentiamo nostra. Quando si parla di fatti, l’ANCI è in prima linea e i risultati non tardano ad arrivare». La proposta accolta – dopo un efficace confronto con Uncem e Anci – è quella di raggiungere un’intesa con le Amministrazioni comunali e con i sindacati dei medici per garantire la presenza dei medici di famiglia sul territorio, premiando (con incentivi economici) chi sceglierà di associarsi e operare nelle aree a maggiore criticità.