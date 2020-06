Sanità, martedì presidio dell’Usb Molise presso la Giunta regionale

L’Unione Sindacale di Base (Usb) Molise, per martedì 16 giugno dalle ore 10.30 presso la Giunta Regionale in via Genova 11, ha indetto un presidio Regionale per rafforzare e tutelare l’esigenza di una misura universale di reddito che salvaguardi milioni di lavoratori. Protestare contro le misure previste nei vari decreti governativi che hanno concentrato sforzi e risorse esclusivamente sulle grandi imprese e multinazionali. In maniera particolare:

Misure economiche certe per tutta la durata della crisi