Sanità, Marone (Lega): “Abbiamo impugnato al Tar da cittadini. Non condividiamo operato di Toma”

Impegnare il sindaco di Termoli e l’amministrazione comunale ad impugnare davanti al Tar Molise il programma operativo sanitario voluto dal presidente della Regione Molise, Donato Toma. Il caos della sanità molisana arriva davanti ai banchi dei consiglieri comunali di Termoli. Il San Timoteo, all’interno del programma operativo, sarà uno degli ospedali che verranno più duramente colpiti dal Pos. Di qui la decisione dei consiglieri di minoranza di chiedere la convocazione di un consiglio comunale monotematico in assise aperta con la partecipazione delle associazioni per la sanità, alcune delle quali hanno già a loro volta impugnato il Pos davanti al Tar.

ORE 21 – MARONE: “COME PRIVATI CITTADINI ABBIAMO GIA’ IMPUGNATO IL POS PERCHE’ NON CONDIVIDIAMO QUANTO FATTO DA TOMA”

“Come privati cittadini e assieme all’associazione Cuore Molisano abbiamo già provveduto ad impugnare il Pos al Tar e lo abbiamo fatto senza clamori perché non condividiamo la linea politica del commissario ad acta Toma”. Arriva come un fulmine a ciel sereno alla fine di una discussione lunghissima la dichiarazione del consigliere della Lega, Michele Marone. Una dichiarazione che viene accolta tra gli applausi del Partito Democratico e che, di fatto, segna una distanza (anche politica) dall’operato di Donato Toma in qualità di commissario ad acta per la sanità. Marone è chiaro: “il Molise ha diritto alla cura della sua salute come ne hanno diritto gli altri cittadini di Italia. In questo modo e con la vigenza della norma del decreto Balduzzi il Molise non la potrà mai avere”. Un Marone che ha fatto un intervento decisamente politico. “Sono sicuro che il sindaco di Termoli si metterà a capo dell’istanza che dovrà arrivare da termoli e del Basso Molise per andare a parlare direttamente con il presidente Draghi. Noi abbiamo ritenuto di impugnare atti illegittimi lo abbiamo fatto come privati cittadini e senza clamore che invece il Pd termolese che era quasi lo stesso che vinse le elezioni 7 anni fa e per 5 anni ha guidato la città o per appartenenza politica o perché condivideva l’appartenenza politica dell’allora commissario invece di noi che non condividiamo la linea politica del commissario”.

ORE 20.38 – DI MICHELE: “NON VOTERANNO LA MOZIONE PERCHE’ NON POSSONO ANDARE CONTRO TOMA CHE NON SI E’ PRESENTATO”

“Non voteranno la mozione perché non si può andare contro il presidente commissario Toma. Se volete stupirci fatelo ma io sono convinto che non lo farete”. E’ quanto affermato dal consigliere del MoVimento 5Stelle, Nick Di Michele. Si è trattato di un intervento soprattutto politico. “Nella conferenza dei capigruppo il presidente del consiglio ci ha negato la presenza della politica perché volevamo invitare i consiglieri regionali Greco e Facciolla e lei ha detto no perché non fanno parte di organi istituzionale e se non lo sono due consiglieri regionali non so come può essere pensato e deciso. Ma la cosa che stupisce di più è che abbiamo tanto puntato sulla presenza di Toma che poi non si è presentato. Volevamo capire da Toma il perché di certe scelte scellerate che non fanno altro che velocizzare tutto quello che si è fatto in tanti anni. Oggi siamo qui per l’ennesimo consiglio comunale sulla sanità dove riusciamo a non risolvere nulla, rubiamo tempo ai cittadini perché per l’ennesima volta da una parte il centrosinistra bocciò la nostra mozione di anni fa adesso il centrodestra boccia la mozione del centrosinistra e di altri partiti ma il problema non viene risolto”.

ORE 20 – DI BRINO: “IL MORTO GIA’ C’E’. NON BASTA IMPUGNARE IL POS. DOVE ERA IL CENTROSINISTRA QUANDO SI DOVEVA DIFENDERE IL MOLISE?”

“La botta maggiore l’abbiamo avuta con il commissariamento. Il morto già c’è e c’è da una data precisa, un anno preciso e un giorno preciso ossia il 5 agosto 2015 quando l’allora presidente Frattura non è andato a Roma”. E’ quanto affermato nel suo intervento dal consigliere di Fratelli d’Italia, ed ex sindaco, Antonio Di Brino per il quale è stato il centrosinistra a svendere la sanità molisana. “La soluzione al problema non è impugnare il Pos – ha continuato Di Brino – l’unica soluzione al problema passa per la deroga al decreto Balduzzi e quando la Regione Molise riuscirà ad ottenere il Dea di II Livello e la vedo molto dura”.

ORE 19.30 – STUMPO: “METTERSI A LAVORARE TUTTI INSIEME PERCHE’ LA CONDIVISIONE DEVE ESSERE TOTALE”

Siamo andati a studiarci le cifre e le statistiche e abbiamo stilato un documento in cui vengono evidenziati i punti indispensabili oltre a quelli che sono stati già accennati vorrei ricordare che la nostra regione necessita di una radicale ricostruzione della sanità che può passare da un intervento deciso dei sindaci e la costruzione di un piano condiviso e l’adozione di un decreto Calabria che fa intervenire una struttura commissariale governativa sottraendo la sanità ai legacci di mille fili e questo non può che essere auspicabile questa struttura unica non si occuperebbe solo di costruzioni ma avrebbe potere anche sulla struttura operativa e non dovrebbe rispondere ad altri poteri. Servirebbero almeno 100milioni per ricostruire quello che è stato distrutto in questi anni. Il livello delle rivendicazioni dei cittadini va portato ad un livello governativo. Dobbiamo ricreare la fiducia dei cittadini molisani con un deciso incremento dei medici e del personale”.

ORE 19 – SBROCCA: “DOBBIAMO EVITARE CHE IL San Timoteo FACCIA UNA FINE INADEGUATA. IL SINDACO IMPUGNI IL POS”.

Dopo gli interventi dei comitati è stato il consigliere del Partito Democratico, Angelo Sbrocca, a presentare l’ordine del giorno che è stato presentato. “Dobbiamo evitare che il San Timoteo faccia una fine non adeguata – ha affermato Sbrocca – siamo certi che questo Pos è una sorta di messa di requiem di Mozart, con la differenza che Mozart non ha mai finito la sua opera mentre credo che questo piano operativo sarà un atto compiuto se non si fa subito qualcosa”. Sotto la lente anche la carenza di medici. “Ma quale medico verrebbe a lavorare in un ospedale che è in dismissione? – ha affermato Sbrocca – questo è un piano operativo che dice che noi non contiamo nulla”. Di qui l’istanza al sindaco affinché “dia mandato per impugnare il Pos”.

ORE 18.40 – FERRANTE (MOLISANITA’): “SI PARLA DI ACCORDI DI CONFINE, MA CON QUALI MEDICI? ABBIAMO IMPUGNATO IL POS PERCHE’ LESIVO”

“Abbiamo impugnato il Pos perché lo riteniamo lesivo per il Basso Molise”, non le manda a dire Cinzia Ferrante, presidente del Comitato Molisanità L113 di Termoli. “Il programma operativo continua a tagliare servizi e tenta di sopperire a questi tagli e queste carenze diventano ancora più reverenziali verso il privato accreditato e ipotizza di mantenere in vita il San Timoteo di Termoli con i pochi reparti rimasti attraverso dei fantomatici accordi di confine futuri ed ipotetici che dovrebbero prevedere lo spostamento non dei pazienti ma delle equipe mediche da un ospedale all’altro in particolare modo con quello di Vasto. La domanda sorge spontanea: ma quali medici? Noi sappiamo – ha affermato la Ferrante – ed è una vita che sappiamo che il gap della questione bassomlisana si riduce proprio alla carenza di medici ma è anche dato sapere che proprio ultimamente leggendo le testate del vicino Abruzzo in un articolo del 19 ottobre si denuncia che al San Pio di Vasto c’è una grave carenza di medici e quindi questi fantomatici accordi di confine che si vogliono fare forse abbiamo fatto i conti senza l’oste. La carenza di medici è evidente da anni e lo dicono gli stessi medici che vivono quotidianamente l’ospedale e tutte le sue forme e gli stessi medici che spesso vengono tacciati di silenzio e di omertà in realtà hanno parlato e l’unica volta che hanno parlato non sono stati ascoltati. In mano ho una lettera di 27 pagine del 22 maggio 2021 firmata da 19 medici del nostro nosocomio i quali hanno fatto una analisi minuziosa reparto per reparto descrivendo tutte le criticità che devono vivere ogni giorno. All’interno del programma operativo 2019-2021 non abbiamo trovato soluzioni a queste problematiche e ci sono anche dei consigli in queste pagine per migliorare l’offerta di prestazioni da parte del nostro ospedale verso gli utenti e i viaggi della speranza che i nostri concittadini sono obbligati a fare per il loro diritto alla salute e a curarsi”. E di combattere per il diritto alla salute ha parlato anche Debora Staniscia, vicepresidente del comitato, che non è potuta essere presente in assise perché fuori regione per permettere al marito le cure necessarie. “Per ironia della sorte – ha affermato la Staniscia in una lettera – oggi mi trovo a Perugia, lontana tanti km da casa e dai miei figli, con mio marito per l’ennesima volta, proprio per tutelare e salvaguardare quel diritto alla salute e a poter vivere di mio marito, che la nostra regione non è in grado, e non per colpa dei medici e degli operatori sanitari, di garantire né con gli ospedali pubblici né tantomeno su alcuni versanti, con le strutture private, nonostante gli ingenti accreditamenti di queste. Uscire fuori casa per curarsi costa molto e non tutti possono permetterselo o hanno la forza di trovare le risorse e quindi molti restano a morire in attesa di riuscire a curarsi a casa propria. Siamo la regione degli slogan, dei profili a pagamento per far vedere quanto siano bravi e belli ,delle fake su quanto tutto va bene anche con 500 morti sulle spalle, delle liste di attesa lunghe mesi per visite mediche o di laboratorio, siamo la regione degli accordi fantasma, del poi vediamo come fare e intanto la gente muore senza sapere dove andrà a morire. Avete avuto la capacità, tutti chi più chi meno, di ridurre una regione all’osso eliminando dapprima reparti e servizi e poi interi ospedali. È giunto il momento che si mettano da parte recriminazioni partitiche se davvero si vogliono risolvere i problemi altrimenti tutto si ridurrà sempre a una mera chiacchierata fatta nei comuni, nelle regioni o al governo per continuare a rimbalzarsi le colpe.Abbiate il coraggio, ognuno per la propria competenza, di intervenire: a livello comunale i sindaci devono schierarsi nella salvaguardia della salute dei cittadini, riunendosi sovente nella conferenza dei sindaci, facendo sentire la propria voce e facendosi rispettare come tutori delle proprie città;il presidente di regione deve porre un veto sul decreto Balduzzi, deve richiamare Florenzano da lui nominato nelle sue mancanze ,deve provvedere affinché la sua regione esca dal commissariamento essendo lui anche commissario di se stesso e deve avere l’umiltà e la disponibilità di recuperare agli errori fatti fino ad ora( non si redigendo piano sanitario con i se e con i ma p con il qui comando io); a livello nazionale gli stessi che richiedono consigli monotematici e dettano sentenze sulla cattiva gestione non dimentichino il passato ma soprattutto richiamino i loro esponenti nazionali, come lo stesso ministro Speranza affinché non continuino a far finta di nulla continuando ad andare avanti sul processo di smantellamento loro per primi. Tornate ad essere prima di tutto cittadini, genitori, figli, persone capaci di guardarsi allo specchio senza ombre e poi politici se avete davvero a cuore la salvaguardia dei nostri ospedali e della nostra regione o continuerete a trovarvi davanti i volti dei familiari che state condannando a morire. Un saluto da una moglie che lotta da due anni contro la saccente arroganza della mala gestione sanitaria”.

“Noi abbiamo temporeggiato prima di arrivare alla decisione di impugnare il Pos – ha proseguito la Ferrante – perché confidavamo nella politica e nella conferenza dei sindaci ma ci siamo dovute ricredere e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa azione per sopperire alla mancanza della politica assumendoci da cittadine tutti gli oneri del caso. E’ facile dire che il piano operativo è fatto male e chi l’ha fatto è brutto e cattivo ma ci vogliono proposte perché adesso lo stiamo impugnando e magari ci sarà data la ragione anche perché questo programma operativo potrà essere la base di quello prossimo ma la storia ci insegna che l’ultimo programma operativo ce lo siamo tirati dietro dal 2018 e nessuno ci dà la certezza che questo sarà cambiato e se queste sono le basi è meglio che chiudiamo direttamente i battenti ed è meglio che ce ne andiamo a casa perché abbiamo sbagliato tutti lavoro”.

ORE 18.15 – FELICE: “EVITARE SCHERMAGLIE POLITICHE. E’ IL TEMPO DELL’UNITA’ DI INTENTI”. Il presidente del consiglio comunale, Annibale Ciarniello, ha letto il testo dell’ordine del giorno approvato in seduta dei capigruppo e ha comunicato che né il dottor Giuseppe Pranzitelli, invitato a partecipare all’assise civica, né il presidente della Regione Molise e Commissario ad acta, Donato Toma, avrebbe partecipato all’assise.

In apertura di consiglio comunale il primo intervento è stato del presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice. “Non si tratta della prima volta che siamo qui a parlare della sanità. La prima volta è stata nel 2014 e tra qualche mese saranno 8 anni di cui parliamo della stessa cosa. La sanità molisana è commissariata dal 2009 – ha affermato ancora – in tutti questi anni si sono succeduti tanti commissari Iorio, Basso, Paolo di Laura Frattura, Giustini, Degrassi e adesso Toma. Le scelte politiche adottate dal governo nazionale di farci piovere addosso qualche figura non hanno risolto nulla. Siamo giunti ad un punto morto”, ha affermato Felice che ha lanciato un monito alle forze politiche “ad evitare schermaglie. Avrete la possibilità in altri campi di confrontarvi. Chiediamo una unità di intenti. L’azione che adesso va fatta da parte delle istituzioni e delle forze politiche è quella di vederci uniti e supportare l’azione dei sindaci ossia quello di avere un rapporto diretto con il governo tramite la conferenza dei sindaci”. In chiusura di intervento Felice ha chiesto al consiglio comunale di approvare “si spera all’unanimità una mozione in cui si chiede al sindaco di farsi promotore presso la conferenza dei sindaci di chiedere un incontro al Governo nazionale per rapportare direttamente la situazione del Molise per ottenere il decreto Molise simile a quello della Calabria”.

(seguono aggiornamenti)