Sanità, mancano medici per il 118 ma in pochi rispondono agli Avvisi

L’Azienda sanitaria regionale del Molise continua a emanare avvisi per reperire personale medico, ma le adesioni dei professionisti restano davvero poche o quasi nulle. Recentemente, alla procedura a evidenza pubblica espletata dall’Asrem per l’assunzione a tempo indeterminato di medici per l’Emergenza Territoriale 118, hanno partecipato in quattro di cui solo uno ha accettato l’incarico.

Analogo epilogo – riporta l’Ansa Molise – per l’avviso finalizzato al conferimento di 25 incarichi libero-professionali di 6 mesi attraverso il quale è stato possibile reclutare un solo medico. A fronte delle 16 postazioni territoriali per le quali occorrerebbe un organico di 96 unità, l’Azienda sanitaria dispone solo di 56 medici, contingente assolutamente insufficiente a coprire i turni. Ora l’Asrem, attraverso la procedura sulla piattaforma MePa di Consip, ha chiesto la fornitura di 560 turni di 6 ore di servizi sanitaria nell’area Emergenza territoriale 118.