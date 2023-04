Sanità, mancano i medici in 13 postazioni 118

E’ quanto emerge da un provvedimento Asrem: carenti 37 incarichi a tempo indeterminato. Previsto nuovo avviso pubblico

Sono 13 le postazioni 118 in Molise che sono senza personale medico. E’ quanto emergerebbe da un provvedimento Asrem, che denuncia una situazione creatasi a seguito di spostamenti interni. In particolare, come riporta anche l’Ansa, sono 37 gli incarichi carenti a tempo indeterminato di medici dell’emergenza sanitaria territoriale 118 presso le postazioni di Agnone, Cerro al Volturno, Frosolone, Isernia, Venafro, Campobasso (via Toscana e via Montegrappa), Castelmauro, Larino, Riccia, Sant’Elia a Pianisi, Termoli e Trivento.

Il direttore generale facente funzione dell’Asrem, Evelina Gollo, ha trasmesso alla Regione copia della determina per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell’avviso per la copertura degli incarichi vacanti.