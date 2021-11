Sanità malata, tredicimila firme dal Molise per Draghi

Nel pomeriggio di ieri, per il tramite dei Parlamentari Molisani Rosalba Testamento e Fabrizio Ortis, sono state consegnate a Palazzo Chigi tredicimila firme apposte dai Molisani perché il Governo autorizzi l’associazione Emergency ad inviare suo personale sanitario in Molise.



L’intervento è richiesto per sopperire, temporaneamente, alla drammatica carenza di medici e personale sanitario che aumenta ogni giorno con ricadute pesantissime sul diritto alle cure costituzionalmente garantito. Le firme raccolte sono state consegnate su supporto informatico, insieme alla lettera qui allegata, nella quale il Forum chiede un incontro al Presidente del Consiglio, per consegnare direttamente a lui le migliaia di firme apposte dai cittadini molisani su supporto cartaceo:



“Anche a nome e per conto di molti Comitati sorti in Molise per la difesa della Sanità pubblica regionale Le inviamo un copioso numero di firme dei Cittadini i quali chiedono, con noi, il Suo importante intervento affinché venga invitata l’Associazione Emergency ad inviare, temporaneamente personale sanitario nel Molise per far fronte alla gravissima carenza di Medici ed Infermieri nel nostro territorio.



Le motivazioni alla base della richiesta derivano dalla impossibilità di ricevere cure adeguate da parte dei malati, sia acuti che cronici, ai quali attualmente e da molto tempo non vengono assicurati neanche i L.E.A. checché ne dicano i vari documenti pubblicati dalle fonti ministeriali.



15 anni di gestione commissariale della Sanità a causa di un debito sanitario apparentemente, ma forse fraudolentemente, insanabile ha ridotto, per il conseguente blocco del turnover, in maniera eccessiva il numero degli addetti nelle Strutture sanitarie pubbliche, molto oltre di quello fisiologico legato alla scellerata chiusura del numero degli iscritti nelle facoltà di Medicina in Italia.

Oggi nel Molise mancano Medici, Infermieri ed Ausiliari nei Pronto Soccorso nei Reparti di Degenza, nelle Rianimazioni e nei Servizi degli Ospedali pubblici, ma anche nei servizi per le emergenze come il 118 le cui ambulanze viaggiano senza Medici a bordo e nel Territorio. Interi Ospedali pubblici sono stati chiusi, come chiusi sono stati Reparti Ospedalieri senza che tuttavia il debito sanitario sia stato azzerato.

La gravissima carenza di personale, oltre alla mancanza di una struttura dedicata, sono state alla base del grande numero di decessi durante le prime ondate della pandemia da Covid 19, percentualmente superiore a quelli avvenuti nella ricca Lombardia.

Abbiamo chiesto ai Commissari ad acta che si sono succeduti negli ultimi due anni di far bandire i concorsi per assumere Medici ed infermieri ed in attesa del lungo iter procedurale di attivarsi presso il Governo, per far atterrare, temporaneamente, in Molise la Struttura di Emergency, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Pertanto, anche su proposta della cittadinanza, abbiamo raccolto le firme per la petizione che Le inviamo direttamente confidando in una Sua risposta. Al CD che oggi Le inviamo tramite i nostri Parlamentari seguiranno le firme sul cartaceo che cercheremo di portarle direttamente”.