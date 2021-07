Sanità ”malata”, sit in dei Cinque Stelle al Veneziale (VIDEO)

Dramma sanità ed emergenza Pronto Soccorso. Questa mattina, davanti all’entrata del Ferdinando Veneziale, a Isernia, conferenza stampa dei portavoce dei Cinque Stelle in Consiglio Regionale. Greco, Nola, Primiani e Bottiglieri hanno parlato della situazione di estrema gravità in cui versa la medicina d’urgenza in Molise, ma soprattutto in provincia di Isernia. Per i Grillini occorre intervenire al più presto e per questo qualunque soluzione va bene, o medici militari, o Croce Rossa, o Emergency, poco cambia. L’importante è fare presto, ogni giorno che passa con le strutture di emergenza in affanno, si rischia di perdere vite umane. I Cinque Stelle hanno chiesto un incontro urgente con la commissaria Degrassi, ma vogliono che anche la Regione faccia la sua parte, pretendendo dall’Asrem che vengano banditi al più presto concorsi pubblici per coprire le carenze d’organico tra i medici. Dopo la conferenza stampa, i portavoce Grillini hanno visitato l’ospedale e hanno incontrato i vertici del Veneziale per parlare delle maggiori situazioni di emergenza e difficoltà.