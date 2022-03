Sanità, le richieste della Consulta dei Servizi Socio Sanitari del comune di Campobasso: “Azzerare il debito”

Nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra la Conferenza dei sindaci e il presidente della Regione, commissario ad acta, Donato Toma, in tema di sanità. In vista di questo incontro, la Consulta dei Servizi Socio-Sanitari del comune di Campobasso, presieduta da Pina Bozza, ha inviato un documento al sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

“In data 01/03/2022 alle ore 19.15 in modalità remoto si è tenuta un’assemblea straordinaria dei membri della Consulta dei Servizi Socio Sanitari del Comune di Campobasso per analizzare parte dei lavori che le tre commissioni d’ambito hanno finora elaborato.

Le risorse che saranno destinate dalla Missione 6 del PNRR sono l’occasione per una profonda revisione della Sanità, e il coinvolgimento di professionisti e cittadini resta l’elemento qualificante per far convogliare le risorse in modo appropriato. La mancata trasparenza e conoscenza programmatoria dell’intero processo, anche in virtù della vendita della Gemelli Molise , riporta di seguito alcuni punti fondamentali che si sottopongono all’attenzione del Sindaco in occasione dell’incontro della Conferenza dei Sindaci con il Commissario – Presidente Donato Toma il giorno 04/03/2022.

I lavori dell’assemblea si possono riassumere nei seguenti punti:

La Regione ed i parlamentari regionali devono farsi carico di una profonda revisione del DM 70/2015 (è in corso un importante dibattito nazionale su questo aspetto per il cosiddetto “DM 71”) per una modificazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera;

Il DCA n.6 dl 22/02/22 Componente M6 C2 che riguarda l’ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale ospedaliero, e grandi apparecchiature, sia corrispondente nelle sue voci di spesa, ad un’appropriata e funzionale riorganizzazione strutturale dei 3 presidi ospedalieri pubblici, FSE, CUP Unico (per tutte le strutture pubbliche e private convenzionate riguardo alle prestazioni in convenzione), telemedicina, ecc…;

Riorganizzazione del sistema ospedaliero regionale con il riequilibrio pubblico/privato a favore del pubblico: nel nuovo piano sanitario è necessario ridimensionare la sanità privata convenzionata che deve diventare accessoria alla sanità pubblica ;

Colmare la carenza di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo; puntare sulla formazione e sul coinvolgimento dei professionisti in servizio e sulla nuova organizzazione dei servizi;

In riferimento al Gemelli Molise pretendere di sapere chi è la nuova proprietà e i programmi che questa intende mettere in atto riguardo ai servizi che ad oggi sono garantiti nella attuale struttura;

Bisogna prendere atto della difficoltà dei cittadini ad accedere ai servizi territoriali ad oggi carenti e, in molti casi assenti (prevenzione, assistenza disabili, assistenza anziani, servizi materno-infantili, neuropsichiatria infantile…).Lunghe liste di attesa, sovraccarico di lavoro negli ospedali, invecchiamento della popolazione, fragilità e disagio sociale, alto costo della cura, la scarsa efficienza dei presidi sanitari territoriali esistenti in rapporto alle reali esigenze della popolazione, carenza di assistenza integrata sociosanitaria territoriale hanno reso necessario che La Consulta dei servizi Socio Sanitari del Comune di Campobasso aprisse una discussione al fine di rappresentare il disagio dei cittadini ed esigenze sicuramente già note ma mai adeguatamente valutate.

A tal proposito la Consulta ritiene di dover porre in maniera decisa il tema della medicina sul territorio. Si intende ragionare sui presidi presenti nella città di Campobasso, sul loro rafforzamento e sulla loro estensione in relazione alle competenze dell’amministrazione comunale, ma anche ai fondi previsti nel PNRR. È importante che l’amministrazione comunale possa rappresentare allo Stato ed alla Regione le necessità del territorio affinchè sia parte attiva nella programmazione dei fondi in rapporto alle reali esigenze degli abitanti di Campobasso. La Consulta chiede, pertanto ,che venga effettuata una seduta del Consiglio Comunale,aperta alla cittadinanza , con all’ordine del giorno una attenta analisi della condizione attuale dei presidi socio- sanitari in abito cittadino .