Sanità, l’attacco di Facciolla: dimissioni dei medici per inadeguatezza nella gestione delle risorse

Conferenza stampa nella sede del Pd. Il dott. Cecere: incapacità della dirigenza aziendale e regionale di provvedere ai bisogni dei cittadini



Il Molise continua a perdere medici. Nelle ultime settimane sono state protocollate altre dimissioni.

Il futuro della sanità molisana continua dunque ad essere a tinte fosche.

Ad analizzare l’attuale situazione il consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla e il dott. Giuseppe Cecere, responsabile Acoi-Molise.



«Leggiamo notizie che non ci rasserenano – ha detto Facciolla – perché registriamo ogni giorno dimissioni di dirigenti medici su tutti il territorio regionale.

Difficoltà in materia sanitaria che si sono palesate in tutta la loro drammaticità.

C’è grave difficoltà nel garantire l’ordinarietà anche degli interventi chirurgici.

Non siamo più all’inizio di una esperienza di governance. Registrare una serie così importante di dimissioni deve far riflettere.

Tutto ciò è ascrivibile ad una inadeguatezza della gestione delle risorse umane; e non solo perché il territorio non è attrattivo».



«Abbiamo assistito – ha invece detto il dott. Cecere – negli ultimi due anni a un depauperamento di circa 1000 dipendenti di questa azienda.

Medici che hanno lavorato senza sosta.

Quando sono arrivato l’ospedale era degno di questo nome. Oggi questo non succede più.

C’è incapacità della dirigenza aziendale e regionale nel provvedere ai bisogni dei cittadini.

In parte, oltretutto, è subentrato il privato che offre prestazioni sicuramente diverse da quelle del pubblico».