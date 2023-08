Sanità, l’Asrem da lunedì senza la catena di comando: chi decide?

L’Asrem, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, da lunedì prossimo, 4 settembre, sarà priva di governance o, per essere più diretti e precisi, della catena di comando. L’effetto a cascata per l’azienda è partito dalla mancata conferma lo scorso febbraio del direttore generale Oreste Florenzano con il “vuoto” colmato dalla “commissaria straordinaria” Evelina Gollo, la quale, però, appena ieri è stata nominata direttrice sanitaria dell’Ars Sardegna per cui prenderà servizio proprio dal 4 settembre e non sarà più nella lista dei papabili per quel ruolo. In questo caso, è bene ricordare, che la competenza per sbrogliare la matassa è esclusivamente in capo al presidente della Regione, Francesco Roberti, con il commissario ad acta inviato dal governo nazionale, Marco Bonamico, che non ne ha alcuna su questa scelta.

Ma non è tutto. L’effetto domino per l’Asrem proseguirà domani con il direttore amministrativo, Antonio Lastoria, al quale scadrà il contratto e decadrà in automatico dall’incarico. Le conseguenze sono presto dette: da domani mattina l’Asrem si ritroverà quantomeno senza un altro anello della catena di comando e, dunque, costretta a navigare a vista con la sanità molisana che si ritroverà ancora di più nel caos. Tornando al nodo della nomina del direttore generale, questa dovrebbe essere definita nei prossimi giorni dopo che la lista degli idonei, formata da 12 unità (già al netto della Gollo che andrà in Sardegna), è sul tavolo del governatore Roberti dallo scorso 6 luglio, ovvero da 55 giorni. Tutto questo e, purtroppo, molto altro resterà ancora nell’incertezza, con buona pace dei cittadini-utenti, già costretti a mille peripezie per garantirsi il diritto alla salute e alle cure.