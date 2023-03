Sanità, l’Asrem assume 7 nuovi medici chirurghi

Segnali positivi dall’ultimo concorso, pubblicata la graduatoria degli idonei

Sette nuovi medici specializzati in Chirurgia Generale saranno presto al servizio della comunità molisana. La Commissione esaminatrice incaricata a valutare le prove dei candidati nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami promosso dall’Azienda sanitaria regionale del Molise ha approvato la graduatoria di merito degli idonei. Come riporta l’Ansa, sono 5 i medici assunti, più 2 specializzandi a tempo determinato il cui rapporto di lavoro potrà passare a tempo indeterminato al conseguimento della specializzazione. Si tratta di un segnale forte e positivo, dopo un periodo di bandi deserti o con un numero di candidati minore rispetto a quelli richiesti.