Sanità, la Regione avvia le procedure per la selezione del dg Asrem: Sosto verso l’addio?

Con delibera di giunta numero 272 del 16 luglio, l’esecutivo regionale ha avviato la procedura per la selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Asrem. Procedura rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito del ministero della Salute.

Con delibera 273, sempre del 16 luglio, la giunta ha stabilito di avviare le procedure per la formazione degli elenchi di idonei dai quali attingere per la nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Asrem.

Dagli avvisi di procedure sembrerebbe che la Regione Molise sia alla ricerca di un direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale e dei direttori amministrativo e sanitario. Al dg Sosto, però, è stato da poco prorogato l’incarico per altri due anni e scadrà per l’esattezza a maggio del 2021. Proroga effettuata anche per i direttori Forciniti e Lucchetti. Perché allora l’avviso di procedure? «Dobbiamo predisporre l’elenco per i direttori generali» – la replica del governatore Toma. Servirà tra due anni? «Servirà tra due anni se Sosto non va via prima». La risposta del presidente della Regione lascia qualche dubbio. Ma Toma ci tiene a sottolineare che «l’eventualità c’è sempre, ma dipende da lui, noi dobbiamo essere pronti. Stia tranquillo che non c’è nessuna lettura particolare delle delibere che avviano le procedure, nessun problema». mdi