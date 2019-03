Sanità, la querelle sui commissari finisce dinanzi al Tar

REDAZIONE

CAMPOBASSO

La delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 7 dicembre 2018 con la quale vengono nominati Angelo Giustini, commissario ad acta per la sanità e Ida Grossi sub commissario, “è gravemente lesiva degli interessi e delle attribuzioni costituzionali della Regione Molise”. È uno dei passaggi del ricorso al Tar Molise presentato dal presidente della Regione, Donato Toma che si è discusso stamane a Campobasso (con Toma il costituzionalista Massimo Luciani e il direttore dell’avvocatura regionale, Alberta De Lisio). Nel documento viene spiegato che a maggio 2018 il governatore aveva chiesto “con cortese urgenza” alla presidenza del Consiglio dei ministri di provvedere alla propria nomina per la prosecuzione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. «Stante la perdurante inerzia – si legge nel ricorso – con successiva nota del 13 settembre 2018 la richiesta veniva rinnovata». Alla nota erano state allegate anche la mozione approvata dal Consiglio regionale del Molise sulla specifica questione e la relazione a firma congiunta del direttore generale della Salute della Regione e di quello dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem) concernente le “criticità relative alla mancata nomina del commissario”. Il governatore, non avendo ricevuto alcun riscontro, il 12 novembre 2018 aveva formalmente diffidato la presidenza del Consiglio dei Ministri a “nominarlo senza indugio commissario ad acta”. Inoltre, è spiegato nel ricorso, “la disciplina di legge statale vigente al momento dell’adozione della delibera impugnata, non solo non escludeva il conferimento dell’incarico commissariale a una persona già titolare di incarico istituzionale presso la Regione, ma addirittura imponeva la nomina del Presidente pro tempore, escludendola solo nell’ipotesi del suo impedimento”. Per tale ragione, “cessato per naturale decorso dei termini il mandato del precedente Presidente della Regione, il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto prendere atto dell’avvicendamento nella carica e nominare il Presidente pro tempore al momento in carica”. Il commissario ad acta non è rimasto immobile: Giustini (con l’avvocato Giuseppe Ruta) infatti si è costituito al Tar con ricorso incidentale e punta alla revoca con cui Palazzo Vitale ha deciso di impugnare il decreto che lo ha inviato in Molise, per conflitto di interessi (accanto ai commissari ci sono il Forum per la sanità pubblica e il Comitato Pro Cardarelli). Sull’argomento, inoltre, è stato promosso davanti alla Corte Costituzionale il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Molise. La decisione, da parte dei giudici del Tribunale amministrativo, dovrebbe arrivare entro la giornata di venerdì.