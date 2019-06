Sanità, la ministra Grillo a Giustini: «Medici militari? Proposta irrealizzabile»

«Fa titolo di giornale ma è difficile da realizzare, dobbiamo cercare soluzioni più reali e meno creative». Così il ministro della Salute Giulia Grillo, a margine della presentazione del Rapporto sulla Salute Mentale, in merito alla proposta di utilizzare medici militari in Molise per far fronte alla carenza di personale.

«Lo dico per l’ennesima e ultima volta – ha precisato – quella del Commissario alla Sanità Giustini è una proposta irrealizzabile, quasi più semplice sarebbe formare con la bacchetta magica i nuovi specialisti».

«Detto questo – ha concluso il ministro – è chiaro che la ministra Trenta è disponibile e non si tira indietro».