Sanità, la Lega: «Il governatore Toma sia nominato commissario ad acta»

Pronta la mozione dei consiglieri al Comune di Campobasso: «Gravina e la sua giunta sollecitino Conte e i ministri»

CAMPOBASSO. Il gruppo Lega Salvini Premier al Comune di Campobasso presenterà una mozione nel prossimo Consiglio comunale «che impegni il sindaco Roberto Gravina e la giunta a sollecitare il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute e del ministero dell’Economia e delle Finanze per nominare il governatore Donato Toma quale commissario ad acta per il piano di rientro sanitario per il Molise». L’atto (primo firmatario il consigliere Alessandro Pascale) «intende porsi in soluzione di continuità con il Consiglio regionale monotematico del 10 dicembre e invitare i sindaci dei Comuni molisani a sollecitare il nuovo commissario ad acta a chiedere la deroga ai parametri restrittivi del decreto Balduzzi con l’istituzione in Molise di un Dea di II Livello a Campobasso e un Dea di I Livello a Termoli e Isernia, al fine di garantire a tutti i molisani il diritto costituzionale alla salute».