Sanità, Izzo: «Abbiamo portato a casa un risultato importante» (IL VIDEO)

Illustrati in conferenza stampa i contenuti dell’incontro avvenuto a Roma

In una conferenza stampa Emilio Izzo, uno degli organizzatori della manifestazione a difesa della sanità che si è svolta a Roma, ha illustrato i contenuti dell’incontro avuto presso il ministero della salute: «Siamo stati capaci di mettere su una iniziativa sulla quale nessuno scommetteva. Abbiamo portato una iniziativa che è piaciuta e che è stata importante e ha coinvolto tanti giovani; abbiamo portato un risultato positivo a casa. La deroga al Balduzzi ci era stata anticipata ma non lo abbiamo detto, adesso, invece, lo possiamo dire con soddisfazione». In conferenza c’era anche l’avvocato Oreste Scurti il quale ha anticipato che per il Molise, in ambito sanitario «ci saranno più risorse rispetto al passato». (NEL VIDEO LE INTERVISTE AD EMILIO IZZO E ORESTE SCURTI).