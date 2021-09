Sanità, Iorio: «Piano distruttivo. Emodinamica a Isernia? Da Toma bugia istituzionale» (VIDEO)

«È una bugia istituzionale quella di dire che nell’ospedale di Isernia ci sarà l’emodinamica perché a leggere il Piano rimarrà solo a Campobasso e Termoli. Ma comunque di certo non è citata Isernia, quindi il Veneziale non avrà più questo servizio». Così il consigliere regionale Michele Iorio in una conferenza stampa “smonta” punto per punto il Piano sanitario. «Il Piano sanitario è un atto complesso – continua Iorio – che va concordato e discusso con gli enti interessati tra i quali la Regione, i sindaci e altre istituzioni. Credo che ci sia bisogno di vagliare un documento importante. Toma deve portare questo piano in consiglio e aprirsi alle variazioni. Si tratta di un piano distruttivo…».