Sanità, Iorio: “Ora il Consiglio sa cosa vuole fare. Se Toma non è d’accordo, si dimetta”

L’esponente di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’approvazione della legge sulle linee guida per la rete ospedaliera, apre di fatto la campagna elettorale e punta a stanare il presidente-commissario: “Vedremo se obbedirà agli ordini del tavolo tecnico come uno scolaretto”

di Antonio Di Monaco

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Iorio, piazza il carico da undici – facendo approvare la legge sullo schema della nuova organizzazione sanitaria con il chiaro intento di “stanare” il commissario-presidente Toma in dirittura d’arrivo sul Pos 2022-2024 – sul tavolo del centrodestra aprendo, di fatto, la campagna elettorale per le Regionali del 2023. L’ex governatore, in una conferenza stampa convocata a Palazzo D’Aimmo, ha spiegato chiaramente che con la legge presentata e firmata il 6 aprile 2020 anche dalla collega di partito, Aida Romagnuolo, e dall’attuale assessora, Filomena Calenda il cui voto favorevole ha provocato l’ennesimo strappo nella maggioranza, “il Molise si riappropria della sovranità legislativa sulla materia. Il Consiglio regionale ha detto chiaramente che cosa vuole fare e bisogna vedere se questo collima con gli intenti del suo presidente”.

Del resto, “se il commissario-governatore non è d’accordo e, nel caso, dovrà spiegare il perché (chiedendo al presidente del Consiglio di impugnare la norma perché in contrasto con l’operato del commissario, ndr) – ha proseguito Iorio – può dimettersi o da commissario e, in questo senso, lo capiremmo e lo sosterremmo; o da presidente se ritiene di obbedire agli ordini del tavolo tecnico”.

Nei fatti, la legge non è altro che “un ripristino della sanità che hanno distrutto – ha puntualizzato l’esponente di FdI – perché si parla di un Dea di II livello che già esisteva a Campobasso; si parla di ospedali di Termoli e Isernia che riprendono la funzionalità che avevano nei settori della Medicina, della Chirurgia, della Cardiologia, dell’Emergenza e di una serie di altre cose che c’erano come un Dea di I livello. L’ospedale di Agnone resta un ospedale di area disagiata. La novità è lo stabilimento ospedaliero, non più declassificato come aveva fatto il piano Frattura e ripetuto da Toma, potrà offrire dei servizi di tipo ospedaliero come la lungodegenza, la riabilitazione e fungere anche da centri come Case della Salute”.

Quindi, “perché trasferire i pazienti fuori dal Molise? Questo – ha concluso Iorio – sarà l’oggetto di quello che dirò in campagna elettorale se ne avrò la possibilità”. Fratelli d’Italia, dunque, c’è e batte un colpo e,a fine mese, riunirà anche i vertici regionali del partito. Il centrodestra, che Iorio vuole aprire anche ai civici, è avvisato.