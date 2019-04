Sanità, incontro tra Toma e i commissari sulle eccezioni sollevate dal Tavolo tecnico

CAMPOBASSO

«Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni ad alcune eccezioni, in un clima assolutamente collaborativo». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nella giornata di oggi al termine dell’incontro con il commissario alla sanità Angelo Giustini e il sub commissario Ida Grossi (hanno partecipato all’incontro anche i dirigenti regionali del settore).

La riunione si è svolta dopo le eccezioni sollevate dal tavolo tecnico. Come si ricorderà la settimana scorsa ci sono state delle osservazioni al Molise dal Tavolo tecnico sulla verifica degli adempimenti del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Gli esperti dei ministeri della Salute e dell’Economia ancora una volta hanno puntato il dito sui conti della Regione.

«Si è trattato – ha aggiunto il governatore – di una riunione proficua. Alcune eccezioni, e questo lo abbiamo sottolineato, non sono condivisibili dalla struttura, su altre, che invece riguardano gli anni passati, stiamo facendo degli approfondimenti. Abbiamo lavorato – ha terminato Toma – senza il verbale del tavolo tecnico che non era nella nostra disponibilità».

Un incontro, quello in programma questa mattina, che ha fatto rinviare la visita istituzionale in programma originariamente presso l’ospedale Veneziale di Isernia.

«In riferimento alla programmata visita con il Comitato e i pazienti del centro di senologia – si legge nel comunicato stampa a fiirma del commissario Angelo Giustini e del sub commissario Ida Grossi – sopravvenuti e improrogabili impegni istituzionali non hanno consentito alla struttura commissariale, suo malgrado, di essere presente all’incontro de quo. Si è reso necessario rinviare l’appuntamento ai primi di maggio, con data da concertare successivamente, in quanto la struttura commissariale – si legge ancora nella nota – è stata impegnata in una riunione straordinaria convocata dal presidente della giunta regionale, per discutere sulle problematiche legate al Piano di Rientro Pos 2016-2018 e in particolare sulle criticità riscontrate – termina il comunicato – dal Tavolo tecnico tenutosi a Roma lo scorso 11 aprile».