Sanità. Incompatibilità commissario-presidente, Greco di no: «Norma incostituzionale»

Il capogruppo dei 5 Stelle poi attacca il centrodestra: «Ora che si deve stabilire il tetto del budget ai provati nasce l’astio verso il presidente, ma potevano mandarlo a casa tempo fa»

Nei giorni scorsi, come noto, Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale, ha presentato una proposta di legge, già calendarizzata in I e IV commissione per l’8 novembre, che sancisce l’incompatibilità tra commissario ad acta e presidente di regione negli ultimi sei mesi di legislatura. Una proposta che ha creato degli smottamenti nella politica regionale. In primis il segretario del Pd Vittorino Facciolla non è stato tenero con la sua collega parlando di scelta non condivisa con il partito e sulla quale sono oin corso valutazioni. Ieri l’entrata a gamba tesa dei Andrea Greco, capogruppo del Movimento 5 Stelle che ha apertamente comunicato che non voteranno la PdL.

«Spesso ciò che dico risulta scomodo per alcuni, – ha scritto Greco – ma a differenza di chi sta disintegrando la nostra sanità pubblica io ho una sola faccia: Donato Toma lo ha già capito, ma imparino a farsene una ragione anche i vari Aldo Patriciello, Michele Iorio, Micaela Fanelli e tutti gli ignobili profili fake che orbitano attorno al sistema della vecchia politica.

Partiamo da un presupposto che alcuni fanno finta di non capire: non si può scrivere una norma sapendo già che è palesemente incostituzionale. Dopo essersi espressa finanche la Corte costituzionale, è assurdo anche solo pensare ad una proposta di legge che sancisce l’incompatibilità tra le cariche di presidente di Regione e di Commissario per la sanità, entro sei mesi dal termine della legislatura. È una cosa che non si può fare con una legge regionale in contrasto con una legge dello Stato.

A questo punto il Pd ci dica da che parte sta, perché se la capogruppo Dem in Consiglio regionale intende presentare un atto che finisce per favorire i soliti gruppi di potere, significa che si stanno assumendo posizioni fin troppo ambigue.

Ultimamente noto strane assonanze, costanti dichiarazioni da parte di una serie di persone politicamente vicine al più grande imprenditore della sanità privata in Molise, proprio nel momento in cui si intendono fissare i tetti di spesa del budget agli erogatori privati. Fa sorridere il loro astio verso chi avrebbero potuto mandare a casa tempo fa, tramite le nostre due mozioni di sfiducia bocciate da loro stessi. Così come fa sorridere che il governatore non vada più bene al centrodestra proprio a ridosso delle prossime elezioni regionali, dopo che tutti lo hanno sostenuto salvandolo dalle nostre sfiducie e votando sempre “Sì” ad ogni legge di Bilancio!

Noi non abbiamo né tempo né voglia di scherzare con la vita delle persone. Oltre a ciò che si potrà fare nelle sedi giudiziarie, l’unica cosa da fare per il Piano operativo sanitario era proporre modifiche al documento predisposto dal presidente-commissario, e lo abbiamo fatto senza tergiversare.

Sia chiaro a tutti: non ci faremo mai strumentalizzare, non cadremo mai nelle trappole tese da chi pensa che un voto vale più di una vita. Continueremo a studiare, ad analizzare le storture della nostra regione per proporre le soluzioni, come non abbiamo mai smesso di fare.

Terremo gli occhi ben aperti perché non vogliamo essere presi in giro, ma soprattutto perché non vogliamo che continuino a prendere in giro voi. Il “Gattopardo” è in agguato, vuole ancora una volta cambiare tutto per non cambiare nulla. Questa volta non ci riuscirà!»