Sanità: in Molise la spesa pro capite più alta d’Italia. Sui Lea la regione resta dietro

Il Molise nel 2019 ha fatto registrare la spesa sanitaria pro capite più alta d’Italia, 2.465 euro, a fronte di una media nazionale di 1.961 euro (+25,7%).

E’ quanto emerge da una elaborazione della Corte dei Conti riportata da Ansa Molise.

In particolare, evidenza l’Organo di controllo in materia contabile, il Molise ha ottenuto un punteggio negativo nell’assistenza ospedaliera. La Regione è in Piano di rientro dal 27 marzo 2007 e nel corso degli anni è stata sottoposta a diversi commissariamenti. Dagli esiti delle verifiche dei Tavoli di monitoraggio da parte dei Ministeri affiancanti (Salute e Mef), è emerso il perdurare dell’inadempienza sia sotto il profilo economico-finanziario che di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).