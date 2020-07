Sanità in Molise la protesta non ferma

“Riaprite gli Ospedali e reparti su tutto il territorio molisano. Garanzia per il diritto alla salute e rispetto per i dipendenti della sanità pubblica che sono minacciati quotidianamente dalla Asrem con provvedimenti disciplinari nonostante la stessa continua tagli e disservizi costringendoli più volte a turni massacranti e con carenza di strumenti e macchinari , in occasione va la nostra solidarietà al dottor Ettore Rispoli. Il 23 Giugno durante la manifestazione di protesta avevamo preannunciato un nuovo presidio ma questa volta sotto la giunta regionale in via Genova a Campobasso la Asrem è lo specchio della politica regionale , a tutto campo su privatizzazioni e gestioni allegre , intanto continuano a distruggere e a mettere in ginocchio un’intera regione. Solo se decidete di partecipare possiamo cambiare lo stato dei fatti.Con orgoglio e dignità. Svegliati Molise! Domani, giovedì 2 Luglio ore 10 presso area giunta regionale del Molise in via Genova a Campobasso la protesta continua.

Aggregazione di liberi cittadini in lotta per gli ospedali e la sanità pubblica