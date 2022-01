Sanità, in Molise carenza organici. Asrem cerca 25 medici. Ancora rinunce dei pediatri

L’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) cerca 25 medici di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza da assegnare alle varie sedi aziendali.

Con delibera del 14 gennaio, a firma del direttore generale Asrem Oreste Florenzano, si legge su Ansa Molise, sono state avviate le procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato.

Il via libera, a seguito della nota del 27 dicembre 2021 trasmessa all’Asrem dalla Struttura commissariale (il Molise è in Piano di rientro) che ha autorizzato l’avvio delle procedure nelle more dell’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

Non sono migliori le notizie sul fronte dei pediatri. Continuano in Molise le rinunce da parte dei medici a incarichi di lavoro.

Ultimo caso, quello che riguarda l’Avviso pubblico emanato dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) per il conferimento di 12 incarichi libero professionali della durata di tre mesi a medici specialisti in Pediatria, si legge sempre su Ansa Molise.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande sono prevenute solo tre istanze. Ma dopo la nota dell’Azienda sanitaria con la quale si invitavano gli specialisti alla stipula del contratto, due hanno rinunciato all’incarico. Ha preso servizio in solo medico assegnato al reparto di Pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.