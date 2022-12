Sanità ‘in ginocchio’, Valente: cittadini non riescono ad accedere alle cure

Tutta la preoccupazione dei sindaci molisani affidata ad una nota inviata alle redazioni. “Non sarà certamente un Natale sereno“

Aumenta sempre più la preoccupazione dei sindaci molisani per le recenti situazioni drammatiche in cui versa la Sanità. I sindaci, che ogni giorno, sono a contatto con la gente rilevano numerose segnalazioni di malati che non trovano il modo di accedere alle cure dopo il recente provvedimento della struttura commissariale, sebbene disatteso dal Tar Molise che ne ha sospeso l’efficacia.

“Ciò che preoccupa maggiormente – si legge nella nota a firma del presidente dell’Ali Molise, Luigi Valente – è il senso di confusione e di abbandono che provano i cittadini molisani per una gestione della sanità davvero tragica, specialmente negli ultimi tre anni, che è perfino peggiorata da quando è stato nominato commissario il presidente della Giunta Regionale.

Una girandola di commissari e sub commissari, di varia matrice e volontà politica, che non ha portato alcun effetto migliorativo per le concrete esigenze dei cittadini e per la tutela del loro pieno diritto alla salute; anzi si è arrivati al punto che non si sarebbe assicurato ai molisani nemmeno li prestazioni sanitarie salvavita.

ALI Molise esprime la più profonda apprensione per la situazione relativa alla sanità molisana e si fa portavoce delle inquietudini che i sindaci molisani sono costretti a riscontrare nelle loro comunità.

Non sarà certamente un Natale sereno per migliaia di famiglie molisane che si trovano costrette a vivere una drammatica condizione di precarietà e di fondato timore per un proprio congiunto malato o che ha bisogno di cure sanitarie immediate, sapendo che difficilmente egli potrà essere curato nel migliore dei modi se non provando a farlo curare fuori dalla nostra regione”.