Sanità, in estate attività ambulatori ridotta al 50%

In estate l’attività degli ambulatori in Molise si riduce del 50% con pesanti ripercussioni sull’utenza e sulla qualità dell’assistenza in tutti i reparti. Ciò è dovuto al personale in ferie, corrispondente ad un terzo degli organici, che sono già provati dalle mancate assunzioni che possano garantire un regolare turnover.

Ne consegue che per non portare al collasso gli ospedali, i medici aumentano i carichi di lavoro e la metà salta i turni di riposo.

La situazione emerge dal sondaggio condotto dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri, che riporta, tra le altre, anche due unità operative di medicina interna degli ospedali molisani.

Nel periodo tra giugno e settembre per i medici aumenta il volume di lavoro, in quanto devono sopperire alle ulteriori carenze di organico che si creano con un terzo di personale che va in ferie. Coloro che restano, dunque, sono chiamati a turni extra e la metà di loro salta i riposi settimanali. Questo però non basta. E così l’attività degli ambulatori subisce inevitabilmente una riduzione, che viene stimata nel 50%, sia intesa come attività, sia come chiusura negli ospedali della regione.

“Questi risultati vanno interpretati in una prospettiva di necessaria riclassificazione dei reparti di Medicina, ancora intesi come a ‘bassa intensità di cura’ e quindi con una minore dotazione di risorse umane e tecnologiche”, commenta la presidente della Fadoi Molise, Concetta Mancini.

Una situazione che rispecchia quello che avviene anche in larga parte dei dipartimenti di altre specialità mediche.

“Nelle medicine interne le carenze di organico che vanno ad accentuarsi nel periodo di riposo estivo, rendono più critico il quadro in quanto i nostri reparti sono ancora erroneamente classificati come a ‘bassa intensità di cura’, il che non riflette in alcun modo la complessità dei pazienti anziani e con pluri-morbilità che abitualmente trattiamo nelle nostre unità operative che da sole assorbono un quinto di tutti i ricoveri ospedalieri”, afferma il presidente nazionale Fadoi, Francesco Dentali. “Questa anacronistica classificazione delle medicine interne implica già di per se una minor dotazione di tecnologie, medici e infermieri per posto letto, che diventa esplosiva nel periodo estivo”.

