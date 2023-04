Sanità, in due anni il Molise perde oltre cento unità tra infermieri e medici

E’ quanto emerge da un report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale

In Molise nel 2021 il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è diminuito di 111 unità rispetto al precedente anno. E’ quanto emerge da un report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale (Agenas), riportato in un articolo dall’Ansa.

I medici e gli odontoiatri in servizio nel 2020 erano 478, 441 nel 2021. In calo anche gli infermieri: 1.402 nel 2020, 1.328 nel 2021. Sostanzialmente stabile, invece, la cifra dei Medici di medicina generale (Mmg) e dei Pediatri di libera scelta (Pls): nel 2020 gli Mmg erano 247, 244 nel 2021, invariato il numero dei Pls (36).