Sanità in default, l’Abruzzo lascia l’Alto Molise

FRANCESCO BOTTONE

Se gli accordi di confine tra Abruzzo e Molise, quelli intessuti dall’ex assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e dall’ex governatore Frattura, non potranno essere ri- presi e finalmente sottoscritti è per colpa di una «gestione allegra» del comparto sanitario che probabilmente costringerà l’Abruzzo ad essere commissariato. È questa, in sintesi, la tesi sostenuta dalla nuova maggioranza di centrodestra appena insediatasi in Regione. Una accusa che non piace affatto all’ex assessore al Bilancio e alla Sanità, Silvio Paolucci, che sugli accordi di confine per salvare il “Caracciolo” ci aveva creduto seriamente e speso energie. «Avevamo chiesto pochi obiettivi, ma chiari su sanità, trasporti, agricoltura, infrastrutture, sui quali poter valutare il governo regionale e il presidente Marsilio. Non vi è stato nulla di tutto questo. – dichiara Paolucci, volto noto ad Agnone per aver partecipato a diversi incontro al teatro italo argentino proprio in tema di sanità e ospedale – I segnali di questa difficoltà erano evidenti sin dall’inizio – aggiunge Paolucci – sia nel programma di governo che nella stessa composizione della giunta regionale dove sono prevalsi schemi e diktat delle segreterie di partito. Inoltre – ha aggiunto l’attuale consigliere regionale di opposizione – non condividiamo la lettura socio-economica che Marsilio fa dell’Abruzzo nella sua relazione. Troppo vaga poi la sua intenzione di riformulare gli interventi del Masterplan Abruzzo, senza una vera indicazione e una strategia. E sulla sanità – continua l’ex assessore – non è corretto scrivere che la regione è ben lungi dal raggiungere il risanamento perché è un clamoroso falso».

Ed anche sui conti Paolucci ha difeso l’azione del suo governo regionale: «L’Abruzzo non è la Regione di Storace. Voglio precisare che nella sanità abruzzese non c’è nessun disavanzo e per questo invito a leggere tutti i verbali dell’ultimo quinquennio. Per fare chiarezza sugli aspetti economico – contabili – spiega Paolucci – è bene sottolineare che, al quarto trimestre, il risultato complessivo del siste- ma sanitario abruzzese fa segnare un utile di +0,4 milioni. Facilmente desumibile dai prospetti ministeriali, nel 2017, la gestione complessiva ha chiuso a -13 milioni. Ricordo che il Piano di riqualificazione 2016/2018, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevedeva per il 2017 una perdita di -23 milioni: è evidente che siamo dentro le previsioni, mentre per il 2018 abbiamo un utile di 2 milioni, e anche in questo caso siamo in linea con quanto stabilito. Le risultanze del 2017 – sottolinea infatti il capogruppo del Pd – fanno riferimento alle scritture extra contabili ovvero a rischi e relativi accantonamenti relativi al periodo 2007-2013 e proprio per questo la destra né è a conoscenza perché fanno riferimento al periodo in cui hanno governato». Insomma, stando a quanto dichiara Paolucci, i conti della sanità abruzzese non sarebbero in rosso così come insinua la destra di Marsilio. E quindi gli accordi di confine possono essere tranquillamente ripresi e sottoscritti. Ma di questo bisognerà informare il nuovo assessore, Nicolettà Verì.