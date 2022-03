Sanità in crisi: bisogna superare il Balduzzi, il famigerato decreto aveva durata quinquennale ed ora può essere rivisto

Pronti a portare la Regione davanti ai giudici, con l’accusa di ”indebito arricchimento”. Sono i rappresentanti della sanità privata molisana, attualmente pagata senza gli extra budget e pronta, per questo, a portare l’ente di via Genova in giudizio, in quanto obbligato a trattenere parte delle somme pagate dalle altre regioni per i ricoveri in Molise dei loro assistiti. Sono passati sei mesi dall’agosto 2021, scadenza del famigerato Piano Balduzzi e si alza forte la voce di chi vuole rivedere steccati e paletti, così stringenti da rendere quasi impossibile un’adeguata assistenza ospedaliera, sia pubblica, che privata, ai molisani. Il presidente e commissario Toma ha dichiarato che sono già in calendario riunioni tra i presidenti di Regione e i rispettivi tecnici per rimodulare tutta la normativa che lega ad un minimo di cinquecentomila residenti la possibilità di avere un Dea di Primo Livello, a Campobasso, che, di conseguenza, si porterebbe dietro la nascita di due Dea di secondo livello, a Isernia e Termoli. Questo è l’obiettivo che Toma ha dichiarato di essersi posto, già ne avrebbe parlato con i suoi colleghi governatori che, grosso modo, non avrebbero obiezioni a far rientrare il Molise nella gamma delle eccezioni consentite per regioni con meno di cinquecentomila abitanti, soglia minima necessaria, sia per il Dea di Primo Livello, che per tutti i relativi servizi, come quelli, ad esempio, di cardiochirurgia e neurochirurgia. Insomma la strategia sta tutta qui e, sicuramente, Toma ne parlerà anche a Isernia, nel suo intervento nel consiglio comunale monotematico di lunedì sulla sanità pubblica. Superare il Balduzzi sembrerebbe facile, ma non è così, ci vuole l’accordo di tutte le regioni a far diventare il Molise un’eccezione, come nell’agosto del 2016 lo fu per la Basilicata. Un danno che il Molise si porta sulle spalle da ben cinque anni e mezzo, con una sanità pubblica depotenziata e a mezzo servizio. Se quel giorno il voto del rappresentante del Molise fosse stato negoziato, abbinando la nostra regione alla Basilicata, oggi non saremmo in queste condizioni. Toma è convinto di farcela, un ottimismo da apprezzare, ma sarebbe necessario che gli facessero da sponda e gli dessero una mano anche i parlamentari molisani.