Sanità in codice rosso, comitati in “missione romana” da Zampa

Accompagnati dall’avvocato Laura Venittelli i rappresentanti di Termoli e Isernia cercano di “smuovere qualcosa” nel giorno in cui si discute il Pos

Missione romana per il gruppo “Voglio nascere a Termoli” che questa mattina, 21 novembre, è arrivato a Roma, accompagnato dall’avvocato Laura Venittelli, per parlare con il sottosegretario Sandra Zampa. Sotto la lente il futuro del San Timoteo di Termoli e soprattutto del punto nascita dell’ospedale bassomolisano considerando che, dopo due passaggi vincenti prima al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, ancora non vengono risolte le criticità che ne avevano determinato il provvedimento di sospensione delle attività poi ribaltato con la prima ordinanza del Tar. «L’Asrem ha anche bandito i concorsi – ha affermato la Venittelli nel corso di una diretta Facebook – ma il nostro Governatore ha ritenuto che la sua finalità sia quella di mettere in difficoltà il nostro sistema sanitario per dire avete visto quello che fanno i commissari?». La Venittelli nella diretta ha parlato di un «atteggiamento omissivo. I concorsi, anche se banditi, non sono potuti andare avanti perché la Regione Molise non ha nominato il proprio componente all’interno della commissione giudicatrice composta da tre componenti. Gli altri due, quello del Ministero e dell’Asrem, sono stati nominati. La Regione, invece, ha aspettato dall’8 agosto al 28 ottobre per nominare il terzo componente. Perché?». Nel giorno in cui va in discussione anche il nuovo Pos i rappresentanti di Termoli e di Agnone cercano di smuovere qualcosa al Ministero per permettere alle strutture la sopravvivenza. «Io non sono molto fiduciosa – ha concluso la Venittelli – perché se si fanno le battaglie giudiziarie e in parte si vincono ma poi c’è chi mette i bastoni tra le ruote allora si vuole solo ostacolare il processo di ammodernamento e innovazione».