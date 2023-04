Sanità, il Rettore Brunese: “Per noi è molto più comodo che Sciaudone lavori a Campobasso”

Il legale rappresentante dell’Unimol ha deciso di rompere il silenzio sulle nomine dei primari negli ospedali dei due capoluoghi di provincia: “Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è l’unica speranza di sopravvivenza per la rete ospedaliera”

“Il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, che è un nostro fiore all’occhiello, insiste sull’ospedale Cardarelli e per noi è molto più comodo che il primario Sciaudone lavori a Campobasso”. Il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, ha deciso di rompere il silenzio in merito al caso del professore e primario di Chirurgia che oggi dovrebbe (“non sono sicuro che lo abbia fatto non avendo avuto comunicazioni ufficiali in merito”, ha tagliato corto Brunese) prendere servizio all’ospedale di Isernia.

“Non ho partecipato a nessun incontro venerdì scorso, 31 marzo, perché – ha precisato il Rettore – non ero in Molise. Nelle settimane precedenti, relazionandomi con il commissario ad acta e il direttore generale dell’Asrem ero fiducioso sull’inquadramento del professor Sciaudone a Campobasso anche perché, a livello affettivo, ero e sono legato al Giancarlo Di Marzo che ci ha lasciati e da lì si sono determinati diversi cambiamenti. Ricordo che l’obiettivo delle nostre scuole di specializzazione è di avere 50 medici all’anno da porre in servizio e l’anno prossimo partirà la scuola di specializzazione di Medicina Interna considerando che, la parte relativa all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia, è parte del integrante del protocollo d’intesa di durata triennale, ma che può essere soggetto a cambiamenti al termine di ogni anno solare, con la sanità regionale. La richiesta di inquadramento del professor Sciaudone, dunque – ha chiarito Brunese – è partita il 2 dicembre dello scorso anno e, nelle more, ci ha lasciato il dottor Di Marzo”.

Tutto considerato, “si modifica la pianta dell’accordo per inserire il medico. A valutare sono i due ministeri, quello dell’Economia e quello della Salute. Lo scambio di primario, però, essendo l’Asrem un’azienda sanitaria unica, ciò non interessa al Mef perché è a costo zero, ma può interessare al dicastero della Salute se c’è un cambio di specializzazione. Il mio dovere – ha concluso il Rettore – è di indicare il docente che va a coprire il ruolo. Se l’Asrem decidesse di attingere dalla graduatoria in cui Sciaudone è secondo dietro il compianto Di Marzo, mi aspetterei di essere interpellato per la parte che mi compete. Questa soluzione sarebbe la benvenuta perché il corso di Laurea è l’unica speranza per vedere sopravvivere la rete ospedaliera del Molise. Ad ogni buon conto, ribadisco la mia apertura e disponibilità ad ogni altra soluzione”. (adimo)

