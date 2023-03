Sanità, il primario Vigliardi sostituito: il Consiglio regionale si mobilita

Passa in Aula la mozione a firma del M5S con cui si impegna il presidente della Regione, Toma, in qualità di commissario ad acta, a valutare la sospensione in autotutela degli atti adottati dal dg dell’Asrem nel suo ultimo giorno di attività (lo scorso 28 febbraio), tra cui la sostituzione del primario facente funzione del reparto di Chirurgia del Veneziale di Isernia

Il Consiglio regionale ha approvato (con due astensioni) la mozione a firma del M5S con cui si impegna il presidente della Regione, Donato Toma, nella sua funzione di commissario alla sanità, «di valutare la sospensione in autotutela degli atti adottati dal direttore generale dell’Asrem nel giorno della sua destituzione (lo scorso 28 febbraio), dal numero 251 al numero 285, ovvero 34 provvedimenti, aprendo un’interlocuzione con l’attuale direttore generale Asrem, Evelina Gollo. In altre epoche – ha osservato il capogruppo, Andrea Greco – questa possibilità non sarebbe stata concessa. Sarebbe interessante conoscere il parere dell’assistenza legislativa del Consiglio regionale».

Tra gli atti a firma dell’ex direttore generale, c’è soprattutto «la sostituzione del dottor Giovanni Vigliardi, primario facente funzione del reparto di Chirurgia dell’ospedale Veneziale di Isernia con il professor Giudo Sciaudone, ordinario all’Unimol, in attuazione del protocollo d’intesa firmato tra Regione e Asrem, quasi a volerlo punire per qualche responsabilità», ha osservato Greco.

L’assemblea ha votato a favore anche della mozione, sempre a firma del M5S, sulla riapertura del viadotto Sente con il passaggio della competenza all’Anas e approvato a maggioranza la proposta di legge concernente le misure urgenti per la funzionalità degli uffici regionali, in accoglimento degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale sulla legge “Quadri”. Prevista, in merito, anche l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle procedure di confronto e di contrattazione sindacale previste dalla vigente normativa contrattuale e dei limiti finanziari previsti dalle norme di settore.