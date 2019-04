REDAZIONE

ISERNIA

Una vera e propria operazione verità quella che gli esponenti della provincia di Isernia del Partito Democratico chiedono ai commissari alla sanità. Attraverso un documento inviato a Giustini e Grossi vogliono chiarimenti circa i nuovi Programmi operativi 2019-2021 discussi nel tavolo ministeriale, con particolare attenzione al rapporto pubblico/privato e alla salvaguardia dell’ospedale di Isernia. Nel corso della conferenza stampa non sono mancate, inoltre, le dichiarazioni circa il rapporto tra gli attuali commissari e il presidente della Regione. Una diatriba quest’ultima che, a detta degli esponenti del Pd, sta creando notevoli conseguenze negative a danno degli utenti della sanità molisana. Tra le proposte del Partito Democratico la necessità di rendere maggiormente attrattiva la sanità pubblica soprattutto per i giovani medici. A relazionare Maria Teresa D’Achille, responsabile cittadina del Partito Democratico e Ovidio Bontempo, vicesegretario provinciale del Pd. Gli stessi hanno annunciato che domani saranno dinanzi all’ospedale “Veneziale” per accogliere i commissari alla sanità e per chiedere loro rassicurazioni circa la paventata chiusura del reparto di senologia.

IN EVIDENZA, LE INTERVISTE A MARIA TERESA D’ACHILLE E A OVIDIO BONTEMPO