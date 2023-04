Sanità, il ministro Schillaci: «Risolte questioni 118 e piano assunzioni. Impegno a rivedere il Balduzzi»

Sul tavolo del confronto con i primi cittadini la gestione della rete di emergenza-urgenza per le malattie tempo-dipendenti e la costituzione di un organismo tecnico di cui faranno parte i funzionari ministeriali e 5 figure scelte dalla Conferenza dei Sindaci

«Abbiamo chiesto al ministro Schillaci di porre fine al commissariamento che dura da 14 anni erogando maggiori risorse, un decreto specifico per il Molise e l’azzeramento del debito. Il titolare della Sanità, di contro, ci ha comunicato che è stata risolta la questione del 118 con il parere favorevole del ministero dell’Economia e lo sblocco del piano delle assunzioni». Nelle parole del presidente della Conferenza dei sindaci, Daniele Saia, si intravede una piccola schiarita sulla sanità pubblica molisana dopo il confronto a Roma, avvenuto questa mattina, martedì 18 aprile, con circa 130 primi cittadini e altri amministratori e durato poco meno di un’ora, nella sede del dicastero al Lungotevere Ripa.

Si è palato anche di costituire un organismo tecnico di cui faranno parte i funzionari ministeriali e anche 5 figure che saranno scelte dalla Conferenza dei Sindaci. Più in particolare, il focus dell’incontro è stata la gestione della rete di emergenza-urgenza per le malattie tempo-dipendenti e la revisione del decreto Balduzzi (il decreto ministeriale numero 70 del 2015) con la necessità che Molise abbia un Dea (Dipartimento di Emergenza e Accettazione) di II livello con cui si assicurano le funzioni di più alta qualificazione legate all’emergenza (hub), tra cui la Cardiochirurgia, la Neurochirurgia, la Terapia Intensiva Neonatale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica, secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione regionale. Tutti temi alla base della mission dell’organismo tecnico che, come accennato, sarà costituito dai funzionari ministeriali e altre figure designate dalla Conferenza dei Sindaci. (adimo)

IN BASSO L’INTERVISTA A DANIELE SAIA, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI