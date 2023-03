Sanità, il governatore della Calabria sta con Toma: «Combattiamo insieme la burocrazia romana»

Questa mattina le dimissioni del presidente della Regione Donato Toma da commissario ad acta alla sanità. Ad esprimergli solidarietà il presidente della Regione Calabria, Occhiuto.

Occhiuto è intervenuto, attraverso una nota, in merito all’annuncio del governatore del Molise, Donato Toma, di dimettersi da commissario ad acta della sanità della sua Regione.

«Desidero esprimere pieno sostegno a Toma – ha sottolineato il governatore calabrese – e spero che possa rivedere questa sua decisione, continuando a lottare contro regole miopi e anacronistiche In Molise così come in Calabria la sanità è commissariata da anni, e solo da poco più di un anno con i presidenti di Regione nel ruolo di commissari. Stiamo combattendo per rimettere a posto le macerie prodotte nell’indifferenza dei tavoli ministeriali, e a questi problemi si aggiunto anche quelli creati dai tavoli stessi. Mi auguro che Toma non si dimetta, che decida di andare avanti, e che sia al mio fianco per opporci a queste ottuse burocrazie romane».