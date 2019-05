Approvata in Parlamento la conversione in legge del Decreto Calabria. Ad annunciarlo il parlamentare molisano cinquestelle Antonio Federico a margine del voto. Il provvedimento prevede misure straordinarie per la gestione commissariale della sanità calabrese, ma anche interventi strutturali di carattere generale per il sistema sanitario nazionale. Tra queste, sottolinea Federico, l’abolizione del blocco turnover per le regioni in piano di rientro come il Molise.

«Un provvedimento, annunciato due settimane fa proprio durante una mia interpellanza al Ministro Grillo sullo stato della sanità molisana – prosegue il deputato – e che è attesissimo perché i conti del 2018 hanno messo in mostra debiti per 22 milioni di euro che hanno di fatto riattivato il blocco delle assunzioni».

L’iter parlamentare prevede l’approvazione in seconda lettura in Senato. «In attesa della conversione definitiva del Decreto Calabria, però – afferma ancora il pentastellato – insieme ai Commissari della sanità molisana e insieme al Ministero della Difesa, già da una settimana siamo al lavoro per individuare figure professionali tra medici militari in ausiliaria da poter utilizzare subito per garantire l’erogazione dei servizi in alcuni reparti degli ospedali molisani».