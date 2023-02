Sanità, il Consiglio regionale: “Difesa la salute dei molisani e il Gemelli”

Nella seduta monotematica, richiesta da Cefaratti, Iorio, Fanelli, Romagnolo, Micone e Facciolla, sono stati approvati un documento a favore della struttura sanitaria e due Odg con cui si impegna il commissario Toma (assente ai lavori e che incontrerà a Roma il ministro Schillaci) a sospendere il provvedimento sulla Radioterapia con cui si impedisce l’avvio delle cure senza le prescrizioni firmate dal reparto di Oncologia del Cardarelli e ad aumentare il budget a disposizione

“Non possiamo assolutamente permetterci il ritardo nelle cure salvavita ai cittadini – nella fattispecie la Radioterapia oncologica – anche per un solo giorno. Con questo Ordine del Giorno si impegna il presidente-commissario a sospendere l’efficacia del Dca numero 1 in attesa che organi terzi possano esprimere i loro autorevoli pareri”. È la richiesta espressa dal consigliere, Gianluca Cefaratti, nell’atto a sua firma presentato oggi in Aula (assente il presidente-commissario, Donato Toma, che nel pomeriggio a Roma si incontrerà con il ministro Schillaci), convocata in seduta monotematica sulle “Prospettive future della struttura Gemelli Molise” su richiesta dello stesso Cefaratti, Iorio, Fanelli, Romagnolo, Micone e Facciolla, in merito al decreto commissariale che non permette più al Gemelli Molise di avviare le cure senza le prescrizioni firmate dal reparto di Oncologia del Cardarelli. Ad assistere ai lavori anche alcuni dipendenti della struttura di contrada Tappino, tra cui il direttore della Radioterapia Oncologica, il professor Francesco Diodato, oltre a diverse persone e loro parenti che sono lì in cura.

Nell’altro Ordine del Giorno, sempre a firma del consigliere Cefaratti, si chiede di rivedere “i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie”, in particolare “il budget per la specialistica Radioterapia del Gemelli Molise S.p.A.“. Per il consigliere Iorio, “questa confusione medico-giuridica sta provocando danni ai malati”. Inoltre, “il budget non è sufficiente e va adeguato”.

La vice presidente del Consiglio ed esponente del M5S, Patrizia Manzo, pur “d’accordo sugli ordini del giorno tranne che per qualche sfaccettatura”, ha chiesto “se la seduta non potesse essere aggiornata ad altra data considerando che il presidente-commissario quando tornerà da Roma farà le sue comunicazioni senza contraddittorio, come prescrive il regolamento dell’Aula”. Il presidente, Micone, ha replicato che “il governatore Toma ha dato la sua disponibilità a venire in Consiglio il prossimo 3 marzo, ma per l’urgenza di questi argomenti non si poteva aspettare quella data”.

Per la capogruppo del Pd, Micaela Fanelli, “se c’è modo di effettuare i pagamenti secondo legge, si faccia. Non credo che ci sia un potere estortivo da parte di nessuno. Ma qui subentra il buonsenso, considerando che ci sono 38 milioni da cui dipende l’apertura o la chiusura di una struttura”. Dunque, “difendiamo la salute dei molisani, difendiamo il Gemelli”, ha concluso l’esponente Dem.

Poi, il presidente Micone ha sospeso i lavori per la presentazione degli emendamenti, cui sono seguite le dichiarazioni di voto e il voto finale con cui sono stati approvati entrambi gli Ordini del Giorno. A favore si sono espressi i 12 consiglieri presenti confermando le divisioni più o meno latenti nel centrodestra (gli assenti infatti sono stati Andrea Di Lucente, Vincenzo Niro, Quintino Pallante, Roberto Di Baggio, Filomena Calenda, Armandino D’Egidio e Vincenzo Cotugno) che hanno anche approvato un documento a favore del Gemelli che sarà oggetto di discussione dell’incontro tra il commissario Toma ed il ministro Schillaci. (adimo)