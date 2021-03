Sanità, il commissario Giustini ha ufficializzato le sue dimissioni

Tanto tuonò che piovve. Il Commissario ad acta Giustini, così come da giorni si vociferava, ha rassegnato le dimissioni. Il suo coinvolgimento in un’inchiesta giudiziaria della Procura di Campobasso che lo vede indagato per omissioni di atti d’ufficio è tra le motivazioni che lo hanno spinto a farsi da parte.

Questa mattona, venerdì 12 marzo, la lettera di dimissioni, irrevocabili, è giunta al protocollo della Regione, ai ministeri della Salute del Mef e alla presidenza del consiglio dei Ministri.

Il suo successore potrebbe essere scelto già nel consiglio dei ministri in programma oggi. E’ in quella sede, infatti, che viene effettuata la nomina, su indicazione dei ministri della Salute e del Mef. In queste ore si rincorrono le voci sulla successione di Giustini, ma per il momento nulla è stato deciso. Il presidente Toma, come noto, ha fornito la sua disponibilità a ricoprire il ruolo, ma sarebbe Anna Maria Minucucci, molisana, di Campobasso, il candidato più accreditato alla successione ad Angelo Giustini nel ruolo di Commissario Regionale ad acta per la Sanità.